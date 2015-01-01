Научные сенсации (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Проект «Научные сенсации» – цикл фильмов, рассказывающих о сенсационных научных открытиях и достижениях наших дней. Это прорывы, которые меняют представление людей о мире, а в перспективе – жизнь человечества. Особенностью цикла является актуальность достижений, о которых будет рассказано. Некоторые из них в последние годы были удостоены самых престижных научных премий, другие немыслимы без передовых технических разработок, третьи – находятся в стадии единичных экспериментальных образцов, проходят клинические и лабораторные проверки, подвергаются первичному тестированию в реальных условиях. Сегодня наука как никогда глобализована, поэтому рассказ пойдет как о достижениях российских ученых, так и о работе их зарубежных коллег.



Сериал Научные сенсации 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.