Настоящий гений (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.72016, Pure Genius
Драма18+
О сериале
У молодого успешного обитателя Силиконовой долины созрел совершенно новый подход к медицине. Он объединяется с опытным хирургом, за плечами которого не только стаж, но и некоторые противоречивые факты из прошлого, и вместе они открывают клинику, которой суждено творить революцию в индустрии.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- НБРежиссёр
Норберто
Барба
- МУРежиссёр
Майкл
Уивер
- МЭРежиссёр
Майкл
Энглер
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актёр
Август
Прю
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- РШАктриса
Решма
Шетти
- Актриса
Бренда
Сонг
- АДАктёр
Аарон
Дженнингс
- УХАктёр
Уорд
Хортон
- РПАктёр
Рэнди
Перри
- КДАктёр
Каллен
Дуглас
- ДКСценарист
Джейсон
Катимс
- МАСценарист
Мередит
Аверилл
- ТСПродюсер
Тед
Салливан
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- АФХудожница
Аманда
Фридланд
- СДХудожник
Стивен
Дж. Джордан
- СХХудожник
Стив
Харди
- ФДМонтажёр
Филлип
Дж. МакЛафлин
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс