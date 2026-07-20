В пограничном портовом городе бандиты планируют захватить власть. Город может стать «окном» для торговли оружием и наркотиками. Для реализации своего плана на ближайших выборах бандитская группировка выставляет своего кандидата в мэры. Их конкуренты, властные структуры, ведут к победе своего кандидата. Чтобы разрушить планы бандитов, они засылают в группировку шпиона, опытного опера Вестникова…

