Наследство (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

После смерти отца трое его взрослых детей обнаруживают, что все свое имущество он оставил новой жене. Детективная драма «Наследство» 2023 года — захватывающий сериал о том, как секреты могут разрушить семью изнутри.



Деннис уже давно не видел своих детей: Шан, Хлою и Дэниэла. Для них поводом вновь вернуться в семейное гнездо становится его смерть. Заключение патологоанатома: Деннис умер от переизбытка алкоголя в организме. Однако его отпрыски уверены, что отец никогда не перебарщивал с выпивкой. Когда наступает время чтения завещания, все трое узнают, что наследство Деннис оставил новой жене Сюзан. По ее же указанию тело будут кремировать, а не похоронят рядом с прошлой супругой. Постепенно Дэниэл, Хлоя и Шан понимают, что они практически ничего не знали о собственном отце.



Какие тайны он скрывал при жизни и что задумала Сюзан? Смотрите сериал «Наследство» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

