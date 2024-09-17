Наследство (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Наследство. Сезон 1. Серия 2
Наследство
1-й сезон
2-я серия
7.72023, The Inheritance
Драма18+
О сериале

После смерти отца трое его взрослых детей обнаруживают, что все свое имущество он оставил новой жене. Детективная драма «Наследство» 2023 года — захватывающий сериал о том, как секреты могут разрушить семью изнутри.

Деннис уже давно не видел своих детей: Шан, Хлою и Дэниэла. Для них поводом вновь вернуться в семейное гнездо становится его смерть. Заключение патологоанатома: Деннис умер от переизбытка алкоголя в организме. Однако его отпрыски уверены, что отец никогда не перебарщивал с выпивкой. Когда наступает время чтения завещания, все трое узнают, что наследство Деннис оставил новой жене Сюзан. По ее же указанию тело будут кремировать, а не похоронят рядом с прошлой супругой. Постепенно Дэниэл, Хлоя и Шан понимают, что они практически ничего не знали о собственном отце.

Какие тайны он скрывал при жизни и что задумала Сюзан? Смотрите сериал «Наследство» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb