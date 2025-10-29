С.Г. Попов
Wink
Сериалы
Наследие
1-й сезон
С.Г. Попов
8.12025, С.Г. Попов
Документальный16+

Наследие (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

НАСЛЕДИЕ – новый исторический проект, раскрывающий путь современной России через призму развития, достижений и людей, которые являются авторами этих преобразований. Каждая серия – это диалог, позволяющий обсудить, как действия и решения меняют ход истории, переосмыслить события и получить знания. Ведь понимание НАСЛЕДИЯ – это путь к осмыслению настоящего и будущего.
Сериал «НАСЛЕДИЕ» смотреть можно на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
4K, Full HD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг