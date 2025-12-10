Наследие (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

НАСЛЕДИЕ – новый исторический проект, раскрывающий путь современной России через призму развития, достижений и людей, которые являются авторами этих преобразований. Каждая серия – это диалог, позволяющий обсудить, как действия и решения меняют ход истории, переосмыслить события и получить знания. Ведь понимание НАСЛЕДИЯ – это путь к осмыслению настоящего и будущего.

Сериал «НАСЛЕДИЕ» смотреть можно на видеосервисе Wink.

