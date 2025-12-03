Наша смешная жизнь (сериал, 2024) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн бесплатно

Наша смешная жизнь. Сезон 1. Серия 52
Наша смешная жизнь
1-й сезон
52-я серия
ТВ-шоу16+

Цикловая юмористическая развлекательная телепрограмма "Наша смешная жизнь".

Какой весёлой казалась жизнь, когда деревья были большими, не правда ли? Ефим Шифрин предлагает вспомнить, над чем мы смеялись 20, 30, и даже 50 лет назад. В программе телезрители увидят лучшие эстрадные номера классиков и звёзд отечественного юмора: Аркадия Райкина, Михаила Жванецкого, Романа Карцева, Михаила Задорнова, Геннадия Хазанова, Александра Ширвиндта, Елены Степаненко и многих других. Любимые артисты в который раз заставят по-доброму улыбнуться старым шуткам. Но ведь жизнь продолжается и подкидывает новые темы для смеха. Или всё новое – всего лишь хорошо забытое старое?

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
39 мин / 00:39

