Наша смешная жизнь (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Цикловая юмористическая развлекательная телепрограмма "Наша смешная жизнь".



Какой весёлой казалась жизнь, когда деревья были большими, не правда ли? Ефим Шифрин предлагает вспомнить, над чем мы смеялись 20, 30, и даже 50 лет назад. В программе телезрители увидят лучшие эстрадные номера классиков и звёзд отечественного юмора: Аркадия Райкина, Михаила Жванецкого, Романа Карцева, Михаила Задорнова, Геннадия Хазанова, Александра Ширвиндта, Елены Степаненко и многих других. Любимые артисты в который раз заставят по-доброму улыбнуться старым шуткам. Но ведь жизнь продолжается и подкидывает новые темы для смеха. Или всё новое – всего лишь хорошо забытое старое?

