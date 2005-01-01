Наперекор судьбе (сериал, 2005) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн бесплатно

Два брата влюбляются в красавицу-сироту и начинают борьбу за ее сердце. Популярный мексиканский многосерийный проект «Наперекор судьбе» — сериал от телекомпании Televisa, подарившей зрителям такие хиты, как «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».



Себастьян и Эдуардо выросли вместе в небогатой семье рыбака и его жены. Однако родители всегда скрывали, что на самом деле мальчики не родные братья. Судьба играет с ними злую шутку, когда оба героя влюбляются в одну и ту же девушку по имени Наталия, сиротку, прекрасную как внешне, так и внутренне. Наталия живет в доме Аполонии Серано, уважаемой в городе зажиточной бизнесменши, которая незаслуженно пользуется добротой своего мужа. Эта падшая женщина давно погрязла в пороках, и именно она много лет назад подкинула своего незаконнорожденного ребенка в дом рыбаков. Когда Аполония узнает, что один из братьев — ее сын, она вмешивается в его жизнь роковым образом.



Кого выберет Наталия и сможет ли любовь преодолеть все козни матери-интриганки? Узнаете, если будете смотреть «Наперекор судьбе» онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



Сериал Наперекор судьбе 1 сезон 60 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.