Наперекор судьбе (сериал, 2005) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Наперекор судьбе
1-й сезон
29-я серия
8.62005, Contra viento y marea
Драма, Мелодрама12+

1-й сезон

О сериале

Два брата влюбляются в красавицу-сироту и начинают борьбу за ее сердце. Популярный мексиканский многосерийный проект «Наперекор судьбе» — сериал от телекомпании Televisa, подарившей зрителям такие хиты, как «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».

Себастьян и Эдуардо выросли вместе в небогатой семье рыбака и его жены. Однако родители всегда скрывали, что на самом деле мальчики не родные братья. Судьба играет с ними злую шутку, когда оба героя влюбляются в одну и ту же девушку по имени Наталия, сиротку, прекрасную как внешне, так и внутренне. Наталия живет в доме Аполонии Серано, уважаемой в городе зажиточной бизнесменши, которая незаслуженно пользуется добротой своего мужа. Эта падшая женщина давно погрязла в пороках, и именно она много лет назад подкинула своего незаконнорожденного ребенка в дом рыбаков. Когда Аполония узнает, что один из братьев — ее сын, она вмешивается в его жизнь роковым образом.

Кого выберет Наталия и сможет ли любовь преодолеть все козни матери-интриганки? Узнаете, если будете смотреть «Наперекор судьбе» онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Страна
Мексика
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb