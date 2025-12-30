Наказание для храброго героя. Сезон 1. Серия 11
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Сериалы
Наказание для храброго героя
1-й сезон
11-я серия
8.92025, Yuusha-kei ni Shosu: Choubatsu Yuusha 9004-tai Keimu Kiroku
Аниме18+
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Наказание для храброго героя (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В мире, где быть героем — самый суровый из возможных приговоров, бывший рыцарь вступает в сговор с могущественной богиней, чтобы преодолеть цикл смертей и воскрешений. Об их приключениях расскажет аниме-экшен «Наказание для храброго героя» — смотреть его будет интересно поклонникам продуманных фэнтезийных миров и персонажей со сложными характерами.

Звание героя больше не знак чести, а унизительная каторга. Каждый герой — осужденный преступник, приговоренный к вечной битве с ордами демонов. Никто из них не может по-настоящему умереть, ведь после гибели героев насильно возвращают к жизни и вновь пускают в бой, не заботясь об их рассудке. Бывший рыцарь Сайло, осужденный за убийство богини, твердо намерен справиться с тяжелой долей героя и отомстить предателям. Но вот однажды во время очередного задания судьба сводит его с Теориттой — богиней мечей, которая теперь считает его своим рыцарем. Несмотря на свою ненависть к богиням, Сайло приходится заключить с ней договор, чтобы побороть демонического владыку и восстать против надзирателей.

Чтобы следить за приключениями Сайло, Теоритты и их товарищей, смотрите аниме «Наказание для храброго героя» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb