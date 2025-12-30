Наказание для храброго героя (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+56 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 8
- 18+5марта
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 9
- 18+12марта
Наказание для храброго героя
Сезон 1 Серия 10
О сериале
В мире, где быть героем — самый суровый из возможных приговоров, бывший рыцарь вступает в сговор с могущественной богиней, чтобы преодолеть цикл смертей и воскрешений. Об их приключениях расскажет аниме-экшен «Наказание для храброго героя» — смотреть его будет интересно поклонникам продуманных фэнтезийных миров и персонажей со сложными характерами.
Звание героя больше не знак чести, а унизительная каторга. Каждый герой — осужденный преступник, приговоренный к вечной битве с ордами демонов. Никто из них не может по-настоящему умереть, ведь после гибели героев насильно возвращают к жизни и вновь пускают в бой, не заботясь об их рассудке. Бывший рыцарь Сайло, осужденный за убийство богини, твердо намерен справиться с тяжелой долей героя и отомстить предателям. Но вот однажды во время очередного задания судьба сводит его с Теориттой — богиней мечей, которая теперь считает его своим рыцарем. Несмотря на свою ненависть к богиням, Сайло приходится заключить с ней договор, чтобы побороть демонического владыку и восстать против надзирателей.
Чтобы следить за приключениями Сайло, Теоритты и их товарищей, смотрите аниме «Наказание для храброго героя» в подписке Amediateka на Wink.