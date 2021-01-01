Наедине. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Наедине
2-й сезон
1-я серия
6.92021, Forhøret
Триллеры, Драмы18+

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Наедине (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Бьeрн расследует убийство своей дочери. Люди вокруг него считают, что она могла покончить жизнь самоубийством, но он в это не верит.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наедине»

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