Наедине (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Бьeрн расследует убийство своей дочери. Люди вокруг него считают, что она могла покончить жизнь самоубийством, но он в это не верит.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КБРежиссёр
Кристоффер
Боэ
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- АЭАктриса
Алма
Экехед Томсен
- ЛМАктёр
Ларс
Миккельсен
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- ЛРАктёр
Ларс
Ранте
- КРАктриса
Катрин
Розенталь
- ФБАктриса
Фанни
Борнедаль
- Актёр
Пилу
Асбек
- КБСценарист
Кристоффер
Боэ
- АЮСценарист
Анна
Юль
- ПБПродюсер
Петер
Бозе
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ДЯАктриса дубляжа
Дарья
Январина
- ААМонтажёр
Андерс
Альбьерг Кристиансен
- ЯМОператор
Якоб
Мёллер
- МАОператор
Ман�уэль
Альберто Кларо
- ЛТОператор
Лауст
Триер-Мёрк
- ЭЛКомпозитор
Энтони
Лледо
- ММКомпозитор
Миккел
Малта