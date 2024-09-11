Начальник каруселей (сериал, 2002) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Начальник каруселей. Сезон 1. Серия 2
2002, Начальник каруселей. Сезон 1. Серия 2

2002, Начальник каруселей. Сезон 1. Серия 2
Комедия
Однажды молодой директор детского парка по имени Юра открыл в себе дар. Он научился видеть сущность людей и всей человеческой жизни в целом. Все мы знаем, что наша жизнь – это иллюзия, обман. Юра стал видеть реальность такой, какая она есть на самом деле, без прикрас. Жена ничего особенного не заметила в поведении своего мужа. А вот окружающие Юрия начали избегать. Особенно те, кому было что скрывать. Но это совсем не значит, что директор детского парка остался в одиночестве. Во-первых, от него не отвернулись честные люди, в головах которых – правда и ничего кроме правды. А во-вторых, Юрой заинтересовались врачи, спецслужбы и многие другие организации, для которых его дар – настоящее сокровище...

Россия
Комедия
45 мин

