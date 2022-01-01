Запеканка из пельменей
Wink
Сериалы
На кухне с Алексеем Борисовым
1-й сезон
Запеканка из пельменей
8.02022, Запеканка из пельменей
Документальный, ТВ-шоу16+

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На кухне с Алексеем Борисовым (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Алексей Борисов — опытный шеф-повар с более чем 20-летним стажем, работавший в престижных ресторанах по всему миру. Он делится своими знаниями о питании, кулинарных тенденциях и истории еды.

Сериал Запеканка из пельменей 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
4 мин / 00:04

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