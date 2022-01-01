Мышкин дом (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Красочный мультсериал про очаровательных пушистых непосед. Трудно поверить, но в обычном доме, за плинтусом, скрывается удивительный мир: крошечный мышиный городок Маусвилль. Здесь живут добрая мышка Милли, а также её семья и друзья. У хвостатых малышей полным-полно дел и забот, однако они всегда находят время на веселье! Каждый день мышки узнают что-то новое, помогают друг другу и справляются с любыми трудностями вместе.



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