Мы (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Пятеро молодых людей, появившихся на свет в одно время и в одном роддоме, сталкиваются друг с другом в лифте, после чего их жизнь кардинально меняется. Многосерийная канадская драма о том, что случайности не случайны.
Между Алексисом, Камилль, Тибо, Анаис и Марго есть давняя связь, но они об этом не подозревали, пока однажды не застряли в лифте. Все пятеро с удивлением обнаружили, что родились в один и тот же день и даже лежали в одном роддоме. С этого момента они становятся неразлучны, и стараются поддерживать друг друга в передрягах. У каждого из них есть ворох проблем: родители, скрывающие тайну из глубокого детства, токсичные отношения, психические расстройства, но вместе им по плечу справиться с любыми жизненными трудностями.
