Мы (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Необычный драматический сериал из Канады о мистической связи между незнакомцами. Пятеро молодых людей – Камилла, Алексис, Марго, Анаис и Тибо – вынуждены бороться с разными жизненными трудностями, которые им выпали. Герои родились практически в один день в одной больнице, но никогда не знали друг о друге, пока повзрослевшими не встретились в одном здании 24 года спустя. Они умудрились застрять вместе в лифте! И теперь их судьбы оказываются тесно переплетены, а радости и беды они начинают разделять друг с другом.



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