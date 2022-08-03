Мы охотимся вместе (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бывший военный с ПТСР Баба Ленга спасает незнакомку от сексуальных домогательств в ночном клубе. Так начинается криминальная история двух искалеченных душ, которая попадает в поле зрения пары ненавидящих друг друга спецагентов. Смогут ли они поймать влюбленного солдата и его подружку-социопатку, нашедших утешение в кровавых преступлениях?

