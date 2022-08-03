Мы охотимся вместе (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2020, We Hunt Together
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бывший военный с ПТСР Баба Ленга спасает незнакомку от сексуальных домогательств в ночном клубе. Так начинается криминальная история двух искалеченных душ, которая попадает в поле зрения пары ненавидящих друг друга спецагентов. Смогут ли они поймать влюбленного солдата и его подружку-социопатку, нашедших утешение в кровавых преступлениях?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Джонс
- ДТРежиссёр
Джонатан
Теплицки
- ИМАктриса
Ив
Майлс
- БСАктёр
Бабу
Сизей
- Актриса
Гермиона
Корфилд
- ВПАктриса
Вики
Пеппердин
- ББАктриса
Бабирье
Букилва
- ШУАктриса
Шарлин
Уайт
- ДОАктёр
Дипо
Ола
- ФДАктриса
Фрея
Дюркан
- Актёр
Колин
Морган
- СРАктёр
Стеффан
Родри
- ЛОПродюсер
Лиза
Осборн
- ЭППродюсер
Энн
Пивсевич
- СУМонтажёр
Стивен
Уорсли
- МВОператор
Майкл
Вуд
- АГОператор
Альваро
Гутьеррес