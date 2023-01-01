Мы охотимся вместе
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Мы охотимся вместе

Мы охотимся вместе (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, We Hunt Together 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бывший военный с ПТСР Баба Ленга спасает незнакомку от сексуальных домогательств в ночном клубе. Так начинается криминальная история двух искалеченных душ, которая попадает в поле зрения пары ненавидящих друг друга спецагентов. Смогут ли они поймать влюбленного солдата и его подружку-социопатку, нашедших утешение в кровавых преступлениях?

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb