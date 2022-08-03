WinkСериалыМуж напрокат1-й сезон20-я серия
Муж напрокат (сериал, 2018) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
7.82018, Муж напрокат. Серия 20
ТВ-шоу16+
Сезоны и серии
О сериале
Каждая семейная пара рано или поздно сталкивается с кризисом в отношениях. Наступает усталость, каждый день похож на предыдущий, романтики давно нет, зато полно бытовых и прочих проблем. Жизнь, вроде, и есть, но в то же время ее и нет. Достаточно одной искры, чтобы произошел взрыв. Одни постоянно скандалят, другие просто тихо и мирно отдаляются друг от друга.