Муж напрокат (сериал, 2018) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Каждая семейная пара рано или поздно сталкивается с кризисом в отношениях. Наступает усталость, каждый день похож на предыдущий, романтики давно нет, зато полно бытовых и прочих проблем. Жизнь, вроде, и есть, но в то же время ее и нет. Достаточно одной искры, чтобы произошел взрыв. Одни постоянно скандалят, другие просто тихо и мирно отдаляются друг от друга.

