Муж напрокат. Серия 17
Wink
Сериалы
Муж напрокат
1-й сезон
17-я серия

Муж напрокат (сериал, 2018) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

7.92018, Муж напрокат. Серия 17
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Каждая семейная пара рано или поздно сталкивается с кризисом в отношениях. Наступает усталость, каждый день похож на предыдущий, романтики давно нет, зато полно бытовых и прочих проблем. Жизнь, вроде, и есть, но в то же время ее и нет. Достаточно одной искры, чтобы произошел взрыв. Одни постоянно скандалят, другие просто тихо и мирно отдаляются друг от друга.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг