Надя Солнцева собирается замуж за Василия, но они ссорятся и расстаются, и рядом с ней остаётся только кот Черныш. Одна надежда, что он превратится в принца. Василий признаётся матери, что успел подарить Наде старинное фамильное кольцо, Рита Карловна требует кольцо вернуть в семью.



Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ. Рядом с ним остаётся только кошка Муся. Расстроенный Саня попадает в аварию на машине Василия и вынужден по его просьбе украсть из квартиры Нади его фамильное кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого превратился её кот Черныш. Саня ей подыгрывает и понимает, что влюбился.

