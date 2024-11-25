WinkСериалыМур-мур, Амур1-й сезон3-я серия
Мур-мур, Амур (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.82023, Мур-мур, Амур. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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О сериале
Надя Солнцева собирается замуж за Василия, но они ссорятся и расстаются, и рядом с ней остаётся только кот Черныш. Одна надежда, что он превратится в принца. Василий признаётся матери, что успел подарить Наде старинное фамильное кольцо, Рита Карловна требует кольцо вернуть в семью.
Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ. Рядом с ним остаётся только кошка Муся. Расстроенный Саня попадает в аварию на машине Василия и вынужден по его просьбе украсть из квартиры Нади его фамильное кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого превратился её кот Черныш. Саня ей подыгрывает и понимает, что влюбился.