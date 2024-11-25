Мур-мур, Амур. Сезон 1. Серия 3
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Мур-мур, Амур
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3-я серия

Мур-мур, Амур (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.82023, Мур-мур, Амур. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надя Солнцева собирается замуж за Василия, но они ссорятся и расстаются, и рядом с ней остаётся только кот Черныш. Одна надежда, что он превратится в принца. Василий признаётся матери, что успел подарить Наде старинное фамильное кольцо, Рита Карловна требует кольцо вернуть в семью.

Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ. Рядом с ним остаётся только кошка Муся. Расстроенный Саня попадает в аварию на машине Василия и вынужден по его просьбе украсть из квартиры Нади его фамильное кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого превратился её кот Черныш. Саня ей подыгрывает и понимает, что влюбился.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

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