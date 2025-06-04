Мультяшки: Луниверситет. Сезон 1. Серия 1
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Мультяшки: Луниверситет
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Мультяшки: Луниверситет (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Мультяшки: Луниверситет. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Мюзикл18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бэбс и Бастер Банни, Свити Пай, Хэмтон Дж. Пиг и Плаки Дак учатся быть профессиональными мультяшками под руководством Багза Банни, Даффи Дака и других легенд Луни Тюнз.

Страна
Филиппины, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Фантастика, Приключения, Мелодрама, Детектив, Музыка

Рейтинг

6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мультяшки: Луниверситет»