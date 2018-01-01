Мультяшки: Луниверситет (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМультяшки: Луниверситет1-й сезон
2023, Мультяшки: Луниверситет. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бэбс и Бастер Банни, Свити Пай, Хэмтон Дж. Пиг и Плаки Дак учатся быть профессиональными мультяшками под руководством Багза Банни, Даффи Дака и других легенд Луни Тюнз.
СтранаСША, Филиппины
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Мелодрама, Детектив
Рейтинг
- ЛЭРежиссёр
Лорен
Эндрюс
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дикман
- ЭСАктриса
Эшли
С. Хэйрстон
- ДБАктёр
Джефф
Бергман
- ЭБАктёр
Эрик
Бауза
- ТНАктриса
Тесса
Неттинг
- НПАктриса
Натали
Паламидес
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- ДЭАктёр
Давид
Эрриго мл.
- МХАктриса
Мариев
Херингтон
- БСАктриса
Бетси
Содаро
- КМАктриса
Кэнди
Мило
- БЗСценарист
Бенжамин
Зимон
- НКСценарист
Нат
Кэш
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- АМПродюсер
Адам
Миддлтон
- БДМонтажёр
Брант
Дункан