Мультяшки: Луниверситет (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

О сериале

Бэбс и Бастер Банни, Свити Пай, Хэмтон Дж. Пиг и Плаки Дак учатся быть профессиональными мультяшками под руководством Багза Банни, Даффи Дака и других легенд Луни Тюнз.

