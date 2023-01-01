Мультяшки: Луниверситет
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Мультяшки: Луниверситет

Мультяшки: Луниверситет (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Мультяшки: Луниверситет 1 сезон
Фантастика, Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Бэбс и Бастер Банни, Свити Пай, Хэмтон Дж. Пиг и Плаки Дак учатся быть профессиональными мультяшками под руководством Багза Банни, Даффи Дака и других легенд Луни Тюнз.

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Страна
США, Филиппины
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Мультяшки: Луниверситет»