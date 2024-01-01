Моя подруга-олениха Нокотан (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Школьница вынуждена исполнять прихоти новой одноклассницы — принявшей человеческое обличие оленихи. Аниме «Моя подруга-олениха Нокотан» (2024) — доброе и слегка сюрреалистичное фэнтези о принятии себя.



Торако Коси — воплощение идеальной ученицы. Она ослепительно красива, у нее лучшие оценки в классе и должность президента школьного совета. Однако Торако хранит мрачный секрет: в прошлом она была хулиганкой, и теперь пытается скрыть этот факт биографии. Но вот однажды она снимает с проводов девушку с рогами. Это Ноко Шиканоко, молодая олениха в человеческом обличии, которая может раскрыть тайну Тарако. Пытаясь защитить репутацию, та пытается исполнять прихоти Ноко и оказывается в центре невероятных приключений.



Чтобы увидеть, с чем столкнутся девушки теперь, смотрите аниме «Моя подруга-олениха Нокотан» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Моя подруга-олениха Нокотан 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.