Моя подруга-олениха Нокотан (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Школьница вынуждена исполнять прихоти новой одноклассницы — принявшей человеческое обличие оленихи. Аниме «Моя подруга-олениха Нокотан» (2024) — доброе и слегка сюрреалистичное фэнтези о принятии себя.

Торако Коси — воплощение идеальной ученицы. Она ослепительно красива, у нее лучшие оценки в классе и должность президента школьного совета. Однако Торако хранит мрачный секрет: в прошлом она была хулиганкой, и теперь пытается скрыть этот факт биографии. Но вот однажды она снимает с проводов девушку с рогами. Это Ноко Шиканоко, молодая олениха в человеческом обличии, которая может раскрыть тайну Тарако. Пытаясь защитить репутацию, та пытается исполнять прихоти Ноко и оказывается в центре невероятных приключений.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb