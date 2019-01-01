Моя первая любовь. Сезон 2. Серия 18
Wink
Сериалы
Моя первая любовь
2-й сезон
18-я серия
8.22019, 4N1K
Комедия, Мелодрама18+
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Моя первая любовь (сериал, 2019) сезон 2 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Япрак девушка, выросшая в обычном районе. Развлекается с друзьями, попадает с ними в переделки, проводит веселую жизнь, не думая о завтрашнем дне. И вполне довольна своей жизнью. Пока однажды в ее судьбе не появляется таинственный поклонник, вручивший ей необычный подарок на день рождения

Сериал Моя первая любовь 2 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb