Моя юность (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Актер, решивший оставить шоу-бизнес в прошлом, встречает свою первую любовь — девушку, которая стала суровым менеджером в крупной компании. Светлая история любви «Моя молодость» — дорама о поиске себя.



В детстве Сон Ухэ был популярным актером с кучей поклонников. Однако из-за жадности людей, которые его окружали, Ухэ разочаровался в индустрии развлечений и предпочел тихую карьеру флориста. В свободное время он пишет романы и наслаждается спокойствием, но вот однажды он сталкивается Сон Чжеён, своей первой любовью. Хотя в юности она ни в чем не нуждалась, ее семья разорилась. Теперь, чтобы достичь успеха, ей приходится усердно трудиться. Чжеён руководит командой в компании Feel Entertainment и думает только о карьере. Но, встретив Ухэ спустя 10 лет разлуки, она вдруг снова начинает ценить красоту жизни. Ухэ в свою очередь понимает, что ошибки прошлого не должны влиять на его будущее.



