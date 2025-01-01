Моя молодость (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

История Сон У Хэ (Сон Джун Ки), начавшего жить обычной жизнью позднее, чем большинство людей, и Сон Джэ Ён (Чон У Хи), которой необходимо нарушить его спокойствие ради собственного успеха. Когда-то эти двое поддерживали друг друга в тяжёлые периоды своей жизни, и вот спустя более 10 лет они воссоединяются и вновь начинают проживать прекрасные моменты вместе.

Сон У Хэ (Сон Джун Ки) – писатель и флорист, только что избавившегося от хаотичной жизни. Когда-то он был ребёнком-актёром, который ярко сиял в своё время, но из-за жадности взрослых потерял этот блеск и был забыт публикой. Однажды появляется девушка из его прошлого по имени Сон Джэ Ён, напоминающая ему о причинах жить.

Сон Джэ Ён (Чон У Хи) – руководитель Feel Entertainment, стремящаяся к успеху. Она выросла в богатой семье и не знала никаких забот, пока однажды её семья не потерпела крах. Теперь девушке приходится прикладывать много усилий, чтобы достичь своих целей, и поэтому она разыскивает Сон У Хэ, тем самым нарушая его покой. Проведя с ним достаточно времени, Сон Джэ Ён обнаруживает искреннюю себя и меняется.



