Моя гениальная подруга (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация первого романа тетралогии Элены Ферранте, покорившей весь мир. Начало 1950-х. На улицах и в домах Неаполя процветает насилие, а дети вынуждены работать со средней школы. В этих обстоятельствах зарождается дружба двух необычных девочек, решивших бороться за справедливость.



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