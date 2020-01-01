Моя гениальная подруга. Сезон 2. Серия 1
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Моя гениальная подруга
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Моя гениальная подруга (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.02020, L'amica geniale
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Экранизация первого романа тетралогии Элены Ферранте, покорившей весь мир. Начало 1950-х. На улицах и в домах Неаполя процветает насилие, а дети вынуждены работать со средней школы. В этих обстоятельствах зарождается дружба двух необычных девочек, решивших бороться за справедливость.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»

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