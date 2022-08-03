Моя гениальная подруга (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
2 сезон сериала «Моя гениальная подруга» — это новая глава в истории двух подруг, чьи судьбы тесно переплелись с самого детства. Узнать, что стало с их дружбой на грани любви и ненависти, будет особенно интересно, если сериал «Моя гениальная подруга» 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!
Лила едва вышла замуж, но уже понимает, что потеряла свою индивидуальность, взяв фамилию мужа и став заложницей собственного брака. Элена по-прежнему прилежно учится, ведь это ее единственный шанс вырваться из опостылевшего окружения. Лила становится продавцом-консультантом в элегантном обувном магазине в центре Неаполя, принадлежащем семье Солара. Тем временем Элена упорно продолжает заниматься учебой и готовится к поступлению в университет Пизы. Во время летнего отдыха на Искье девушки воссоединяются со своим старым другом детства Нино Сарраторе, теперь уже подающим большие надежды студентом. Эти каникулы навсегда изменят отношения между девушками, отдалив их друг от друга.
Что станет причиной разрыва, вы узнаете, если будете смотреть онлайн 2 сезон сериала «Моя гениальная подруга» в хорошем качестве.
Рейтинг
- Режиссёр
Саверио
Костанцо
- Режиссёр
Даниэле
Лукетти
- АРРежиссёр
Аличе
Рорвахер
- ЭдАктриса
Элиза
дель Дженио
- ММАктриса
Маргерита
Маццукко
- ЛНАктриса
Людовика
Насти
- ГДАктриса
Гая
Джираче
- ДРАктриса
Дора
Романо
- ТРАктёр
Томмазо
Рушано
- ДДАктёр
Дженнаро
Де Стефано
- КДАктёр
Кристиян
Ди Джакомо
- ДААктёр
Джованни
Амура
- Актриса
Альба
Рорвахер
- Сценарист
Саверио
Костанцо
- ЛПСценарист
Лаура
Паолуччи
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- ЭФСценарист
Элена
Ферранте
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- ЛППродюсер
Лаура
Паолуччи
- АКХудожница
Антонелла
Каннароцци
- ДБХудожник
Джанкарло
Базили
- ФКМонтажёр
Франческа
Кальвелли
- АФМонтажёр
Анналиса
Форгиони
- ФЧОператор
Фабио
Чанкетти
- ЭЛОператор
Элен
Лувар
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер