Моя гениальная подруга (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

2 сезон сериала «Моя гениальная подруга» — это новая глава в истории двух подруг, чьи судьбы тесно переплелись с самого детства. Узнать, что стало с их дружбой на грани любви и ненависти, будет особенно интересно, если сериал «Моя гениальная подруга» 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink!



Лила едва вышла замуж, но уже понимает, что потеряла свою индивидуальность, взяв фамилию мужа и став заложницей собственного брака. Элена по-прежнему прилежно учится, ведь это ее единственный шанс вырваться из опостылевшего окружения. Лила становится продавцом-консультантом в элегантном обувном магазине в центре Неаполя, принадлежащем семье Солара. Тем временем Элена упорно продолжает заниматься учебой и готовится к поступлению в университет Пизы. Во время летнего отдыха на Искье девушки воссоединяются со своим старым другом детства Нино Сарраторе, теперь уже подающим большие надежды студентом. Эти каникулы навсегда изменят отношения между девушками, отдалив их друг от друга.



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