Моя гениальная подруга. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Моя гениальная подруга
1-й сезон
5-я серия

Моя гениальная подруга (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.02018, L'amica geniale
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Экранизация первого романа тетралогии Элены Ферранте, покорившей весь мир. Начало 1950-х. На улицах и в домах Неаполя процветает насилие, а дети вынуждены работать со средней школы. В этих обстоятельствах зарождается дружба двух необычных девочек, решивших бороться за справедливость.

Страна
США, Италия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»