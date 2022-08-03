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Моя гениальная подруга
1-й сезон

Моя гениальная подруга (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.02018, L'amica geniale 8 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Неаполь, 1950-е. Дочь швейцара Элена живет в бедном квартале Неаполя и дружит с острой на язык Лилой, дочерью сапожника. Со временем их дружба становится настоящим полем битвы.

Страна
США, Италия
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»