Мой шумный дом. Сезон 1. Серия 11
Мой шумный дом
1-й сезон
11-я серия

Мой шумный дом (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.32016, The Loud House
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Одиннадцатилетний Линкольн Лауд – средний ребенок в семье, потому что у него есть пять старших и пять младших сестер. Чтобы выживать среди такого количества девчонок, нужно быть настоящим стратегом. Вместе с другом Клайдом Линкольн придумывает лайфхаки для каждой непростой бытовой ситуации.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

