Мой невероятный доктор (сериал, 2025) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн бесплатно

Мой невероятный доктор. Сезон 1. Серия 50
Мой невероятный доктор
1-й сезон
50-я серия
2025, Help Me, Doctor, I Feel So Hot
Драма18+

Изабель стала пешкой в грязной игре своей сводной сестры Клары: та принудила её провести ночь с Себастьяном, наследником крупнейшей клиники города, чтобы выдать себя за невесту. Но план провалился, и Клара, охваченная яростью, обрушила месть на Изабель. Она не знала одного: той ночью Себастьян потерял голову от той, кого считали лишь орудием обмана. Теперь он намерен жениться на Изабель, осыпать её благами и жестоко наказать всех, кто посмел её тронуть.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

