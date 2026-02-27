Мой невероятный доктор (сериал, 2025) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Изабель стала пешкой в грязной игре своей сводной сестры Клары: та принудила её провести ночь с Себастьяном, наследником крупнейшей клиники города, чтобы выдать себя за невесту. Но план провалился, и Клара, охваченная яростью, обрушила месть на Изабель. Она не знала одного: той ночью Себастьян потерял голову от той, кого считали лишь орудием обмана. Теперь он намерен жениться на Изабель, осыпать её благами и жестоко наказать всех, кто посмел её тронуть.

