Мой Мир. Поем Вместе (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Мой Мир. Поем Вместе. Сезон 1. Серия 2
Веселые песни, которые учат самых маленьких зрителей полезным навыкам и интересным фактам. Новую информацию проще запомнить, когда ты слышишь ее в виде забавного текста к песне. Герои мультсериала, сталкиваясь с чем-то новым и неизведанным, всегда готовы об этом спеть — и будут рады, если вы к ним присоединитесь. Узнайте, кто живет в морской глубине, каких животных можно встретить, отправившись в зоопарк, и для чего нужны яркие краски. Маленькие непоседы расскажут о простых словах, которые могут быть волшебными, если их правильно использовать, об интересных вещах в детском саду, и о многом другом. Отлично провести с ними время можно, если смотреть онлайн мультфильм «Мой мир.

