Мой Мир. Поем Вместе (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
Мой Мир. Поем Вместе
О сериале
Веселые песни, которые учат самых маленьких зрителей полезным навыкам и интересным фактам. Новую информацию проще запомнить, когда ты слышишь ее в виде забавного текста к песне. Герои мультсериала, сталкиваясь с чем-то новым и неизведанным, всегда готовы об этом спеть — и будут рады, если вы к ним присоединитесь. Узнайте, кто живет в морской глубине, каких животных можно встретить, отправившись в зоопарк, и для чего нужны яркие краски. Маленькие непоседы расскажут о простых словах, которые могут быть волшебными, если их правильно использовать, об интересных вещах в детском саду, и о многом другом. Отлично провести с ними время можно, если смотреть онлайн мультфильм «Мой мир.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.0 КиноПоиск