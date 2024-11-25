Девушка Анастасия, историк по образованию, работает экскурсоводом в Великом Новгороде. Молодой человек Насти делает ей предложение, и сразу после свадьбы Настя и Женя собираются переехать в Санкт-Петербург, где Женя получил работу. Страшная трагедия рушит все планы Насти. Её родители погибают в автокатастрофе. Свадьбу приходится отложить. Женя помогает организовать похороны, а затем, боясь остаться без работы, уезжает в Петербург. Настя вынуждена остаться, ведь она не может бросить младшего брата. Кроме этого, теперь на неё ложатся все заботы по управлению небольшим семейным бизнесом, мини-отелем на краю леса.

