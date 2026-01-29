Мотель «Калифорния» (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Молодая женщина возвращается в родной город спустя 12 лет в Сеуле. Тут она вновь встречает первую любовь и сталкивается с призраками прошлого. Дорама «Мотель "Калифорния"» — сериал о чувствах, которые сильнее обстоятельств.



Канхи родилась в небольшом сельском городке и выросла в отеле, который принадлежал ее отцу. Из-за ее происхождения местные жители постоянно распускали сплетни, но Канхи находила утешение в дружбе с Ёнсу, который стал для нее первой любовью. Когда девушке исполнилось 20 лет, она переехала в Сеул, а Ёнсу остался в родном городе и устроился работать ветеринаром. Теперь фермеры то и дело пытаются сосватать ему дочерей, ставя его в неловкое положение, ведь он до сих пор не может забыть Канхи. Но вот внезапно, спустя 12 лет после отъезда, она возвращается домой — как раз в то время, когда по городу начинают ходить слухи о скорой женитьбе Ёнсу.



