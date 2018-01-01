Wink
Сериалы
Мотель «Калифорния»
Актёры и съёмочная группа сериала «Мотель «Калифорния»»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мотель «Калифорния»»

Режиссёры

Ли Джэ-джин

Ли Джэ-джин

Lee Jae-jin
Режиссёр

Актёры

Ли Сэ-ён

Ли Сэ-ён

Lee Se-yeong
АктрисаJi Gang-hee
На Ин-у

На Ин-у

Na In-woo
АктёрCheon Yeon-soo
Чхве Мин-су

Чхве Мин-су

Choi Min-soo
АктёрJi Choon-pil
Ку Вон

Ку Вон

Koo Won
АктёрKeum Seok-gyeong
Чхве Хи-джин

Чхве Хи-джин

Choi Hee-jin
АктрисаYoon Nan-woo
О Сын-а

О Сын-а

Oh Seung-ah
АктрисаSecretary Oh
Чи Су-вон

Чи Су-вон

Ji Soo-won
АктрисаSoo-ji
У Ми-хва

У Ми-хва

Woo Mi-hwa
АктрисаHwang Jeong-goo
Ку Джа-сон

Ку Джа-сон

Koo Ja-seong
АктёрCha Seung-eon
Чон Ён-джу

Чон Ён-джу

Jeong Yong-joo
АктёрRyoo Han-woo
Со Е-хва

Со Е-хва

Seo Ye-hwa
АктрисаEsther Park

Сценаристы

Ли Со-юн

Ли Со-юн

Lee Seo-yoon
Сценарист