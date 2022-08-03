Мост (сериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Долгожданное продолжение датско-шведского хита «Мост»! После событий второго сезона прошло полгода, и аутичной валькирии Саге Норен вместе с коллегами предстоит раскрыть новое дело. Совершено убийство датчанки Хелле Анкер, которая была директором гендерно-нейтральной школы — первого подобного заведения в стране.

