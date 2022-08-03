Мост. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Мост
3-й сезон
2-я серия

Мост (сериал, 2015) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2015, Bron/Broen
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Долгожданное продолжение датско-шведского хита «Мост»! После событий второго сезона прошло полгода, и аутичной валькирии Саге Норен вместе с коллегами предстоит раскрыть новое дело. Совершено убийство датчанки Хелле Анкер, которая была директором гендерно-нейтральной школы — первого подобного заведения в стране.

Страна
Швеция, Дания, Германия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мост»