Мост. Сезон 2. Серия 2
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Мост (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2013, Bron/Broen 2
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знаменитый скандинавский детектив. Мост через пролив, разделяющий вечных соперников -- Данию и Швецию. Два берега. Две страны. Две правды. Два языка – похожих, и все-таки разных. Два детектива – мужчина и женщина. И одно загадочное преступление.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb

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