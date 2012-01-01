Морские хищники (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

После выхода в 1975 году фильма «Челюсти» у широкой публики возник иррациональный, почти маниакальный страх перед акулами. Это не бездумные машины для убийства, а хищники высшего уровня, которые на самом деле гораздо сложнее, чем можно представить. Ведущие программы исследуют удивительное поведение опасных акул.



Сериал Морские хищники 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.