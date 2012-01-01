WinkСериалыМорские хищники1-й сезон4-я серия
Морские хищники (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.82012, Blue Water Savages
Документальный18+
О сериале
После выхода в 1975 году фильма «Челюсти» у широкой публики возник иррациональный, почти маниакальный страх перед акулами. Это не бездумные машины для убийства, а хищники высшего уровня, которые на самом деле гораздо сложнее, чем можно представить. Ведущие программы исследуют удивительное поведение опасных акул.
СтранаСША, Чехия
ЖанрДокументальный
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
8.0 КиноПоиск