Морские хищники (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Морские хищники. Сезон 1. Серия 4
Морские хищники
1-й сезон
4-я серия

8.82012, Blue Water Savages
Документальный18+
После выхода в 1975 году фильма «Челюсти» у широкой публики возник иррациональный, почти маниакальный страх перед акулами. Это не бездумные машины для убийства, а хищники высшего уровня, которые на самом деле гораздо сложнее, чем можно представить. Ведущие программы исследуют удивительное поведение опасных акул.

Страна
США, Чехия
Жанр
Документальный
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск