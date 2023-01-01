Морские хищники
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Морские хищники

Морские хищники (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.62012, Blue Water Savages 1 сезон
Документальные18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После выхода в 1975 году фильма «Челюсти» у широкой публики возник иррациональный, почти маниакальный страх перед акулами. Это не бездумные машины для убийства, а хищники высшего уровня, которые на самом деле гораздо сложнее, чем можно представить. Ведущие программы исследуют удивительное поведение опасных акул.

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