WinkСериалыМистер Робот4-й сезон6-я серия
Мистер Робот (сериал, 2019) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
8.82019, Mr. Robot
Триллеры, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Талантливый программист Эллиот Алдерсон предпочитает виртуальную реальность общению с людьми и ведет двойную жизнь. Днем он работает специалистом по кибербезопасности в солидной компании, а по ночам превращается в неутомимого хакера-мстителя и взламывает сайты корыстных негодяев.
Сериал Мистер Робот 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.5 IMDb
- СЭРежиссёр
Сэм
Эсмейл
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ДЧРежиссёр
Дебора
Чоу
- Актёр
Рами
Малек
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- КЧАктриса
Карли
Чаикин
- МВАктёр
Мартин
Вальстрём
- Актриса
Портия
Даблдэй
- Актёр
Майкл
Кристофер
- Актриса
Грейс
Гаммер
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- СКАктриса
Стефани
Корнелиуссен
- ВШАктриса
Вайшнави
Шарма
- СЭСценарист
Сэм
Эсмейл
- СЭПродюсер
Сэм
Эсмейл
- Продюсер
Стив
Голин
- ЧХПродюсер
Чад
Хэмилтон
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ФХМонтажёр
Филип
Харрисон
- МККомпозитор
Мак
Квейл