Мистер Кормен (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Бывший музыкант, а ныне школьный учитель пытается изменить свою жизнь — любыми способами. Сериал Джозефа Гордона-Левитта «Мистер Кормен» (2021) — драмеди о поиске себя в сером мареве современности.



Джошу Корману уже за 30, он всю жизнь провел в Лос-Анджелесе и работает учителем пятых классов. Когда-то он вместе с бывшей девушкой Меган играл электронную музыку в группе. Даже спустя столько лет он вспоминает о тех временах с ностальгией. Корман живет в одной квартире с давним другом Виктором и однажды осознает, что пора меняться: возможно, найти девушку или вернуться к музыке. В общем, сделать хоть что-нибудь. Однако это не так просто, ведь Джоша не покидает тревога, которая часто принимает форму горящего метеорита, летящего прямо к нему. Со временем космическое тело становится больше, и кто знает, что случится, когда оно достигнет цели.



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